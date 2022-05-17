Пленный британский наёмник: "Власти ДНР пытаются организовать для меня трансфер"

Пленный британский наёмник рассказал, что власти ДНР пытаются организовать для него трансфер в Англию.

По словам британского наёмника, задержка его отправки на родину происходит из-за юридических проблем. Власти Донецкой народной республики готовы отпустить британца домой, но для этого им необходимо получить ответ от МИД Великобритании и посольства Украины.

"Я постоянно напоминаю [Родственникам. — Прим. ред.], что со мной всё в порядке, я в хороших руках, за мной тут присматривают. Они поддерживают связь с МИД Великобритании. [Власти. — Прим. ред.] ДНР пытаются организовать для меня трансфер. МИД Великобритании и посольство Украины должны ответить и поговорить с ними [Властями ДНР. — Прим. ред.]. Именно это задерживает мой отъезд в Англию", — объяснил он корреспонденту RT.