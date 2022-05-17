Кива: сдавшиеся в плен "азовцы"* боятся преследования спецслужб Украины

Боевики неонацистского полка "Азов"* продолжают сдачу в плен. С территории завода "Азовсталь" готовится выйти очередная группа. Однако теперь "азовцы"* поставили условие — не снимать их на фото и видео. Чем можно объяснить такое требование? Своё мнение высказал оппозиционный украинский политик, экс-депутат Рады Илья Кива.

Он считает, что сдача в плен Мариупольского гарнизона ВСУ была полной неожиданностью для режима Зеленского, который, наоборот, давал команды — держать оборону до последнего и не сдавать позиции.

"Азовцы"* понимают, что теперь они оказались вне закона, а их родственникам будет грозить опасность. И они боятся преследования со стороны спецслужб.

"Контрразведка Украины предпримет все усилия, чтоб закрыть рты всем, кто оказался в плену", — заключил Кива.

*украинский националистический батальон, деятельность которого признана экстремистской и террористической и запрещена в РФ.