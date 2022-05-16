Руслана и жёны военных призвали Эрдогана привлечь к спасению «Азова»* Цзиньпина

Украинская певица Руслана Лыжечко и супруги украинских военных, заблокированных на заводе "Азовсталь" в Мариуполе, обратились к турецкому лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану с просьбой призвать президента Китая Си Цзиньпина, чтобы он поспособствовал операции по спасению националистов.

"Мы надеемся на вас, нашу последнюю надежду, и верим в то, что Турция в лице Реджепа Тайипа Эрдогана и Китай в лице Си Цзиньпина и сам Господь Бог объединятся и помогут спасти "Азовсталь" и людей, которые там находятся. Их нужно спасти уже вчера. Господин Реджеп Тайип Эрдоган, обратитесь к Си Цзиньпину и вместе спасите защитников", — сказала одна из жён украинских военных.

По словам Русланы, заблокированные на "Азовстали" боевики "Азов"*, находятся в ужасных условиях.

"Найдите, пожалуйста, возможности произвести экстракцию и эвакуацию", — обратилась к Эрдогану певица.

*украинский националистический батальон, деятельность которого признана экстремистской и террористической и запрещена в РФ

Ранее сообщалось, что на заводе "Азовсталь" в Мариуполе началась эвакуация раненых украинских националистов, их отправят в госпитали ДНР.