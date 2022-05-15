"Напишите в Спортлото" - с подачи Монтян в соцсетях дают советы жёнам азовцев*

Украинская правозащитница Татьяна Монтян в свойственной ей реалистично-саркастической манере прокомментировала обращение жён бойцов нацбата "Азов"* к председателю КНР Си Цзиньпину.

Напомним, переживающие за своих мужей женщины всё ещё надеются, что отцы семейств могут вернуться домой, если за них "заступится" кто-нибудь очень влиятельный. Они уже писали письма с просьбой вытащить своих мужчин из "Азовстали" почти всем лидерам западных стран, Папе Римскому и даже Илону Маску. Нигде не получив помощи и сочувствия, жёны неонацистов написали Си Цзиньпину, попросив его посодействовать экстрадиции азовцев*… в Китай.

"Это реально очень ржачно, с учетом того что умоляют они лидера "генетически неполноценных азиатов-неарийцев", "коммуняку", место которого типа "на ножах" или "на гилляке", а также с учетом того, что в Украине на государственном уровне по наущению США и Европы спонсировались находившиеся в Крыму террористические организации, проводившие в 2000-х теракты в Синьцзяне", — написала правозащитница в своем Telegram-канале.

Не без сарказма она отметила, что, если и тут "азовцев"* ждет неудача, есть еще общество защиты животных и Лига сексуальных меньшинств. В крайнем случае, по ее словам, всегда можно "написать в Спортлото".

Подписчики правозащитницы предложили ещё кучу вариантов, напомнив, например, что есть ещё Санта Клаус и Дед Мороз.

*украинский националистический батальон, деятельность которого признана экстремистской и террористической и запрещена в РФ