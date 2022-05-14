Спасти боевиков с "Азовстали" уже просят лидера Китая Си Цзиньпина

Спасти нацистов с металлургического комбината "Азовсталь" уже просят лидера Китая Си Цзиньпина.

Родственники боевиков "Азова"*, находящихся на заводе, обратились к руководству Китая с просьбой выступить посредником в процедуре их вывода и экстрадиции в третью страну. Такой страной, по их мнению, может стать Турция, Реджеп Эрдоган якобы готов принять нацистов.

Наверное, господину Си обидно, что его попросили помочь в последнюю очередь, да ещё в видеообращении назвали "президентом" Китая.

Крайне интересна позиция Цзиньпина и всей Коммунистической партии Китая по этому вопросу.

*украинский националистический батальон, деятельность которого признана экстремистской и террористической и запрещена в РФ.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен