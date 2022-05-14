Спасти нацистов с металлургического комбината "Азовсталь" уже просят лидера Китая Си Цзиньпина.
Родственники боевиков "Азова"*, находящихся на заводе, обратились к руководству Китая с просьбой выступить посредником в процедуре их вывода и экстрадиции в третью страну. Такой страной, по их мнению, может стать Турция, Реджеп Эрдоган якобы готов принять нацистов.
Наверное, господину Си обидно, что его попросили помочь в последнюю очередь, да ещё в видеообращении назвали "президентом" Китая.
Крайне интересна позиция Цзиньпина и всей Коммунистической партии Китая по этому вопросу.
*украинский националистический батальон, деятельность которого признана экстремистской и террористической и запрещена в РФ.
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