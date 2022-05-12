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Автор Светлана Нерадовская

Daily Express: у ЕК большие проблемы - члены ЕС отказались помогать Венгрии

Мир

Несколько стран Европы выразили откровенное недовольство предложением Еврокомиссии о выплате денежной компенсации Венгрии, которая не соглашается поддержать эмбарго на поставки российской нефти. Об этом сообщил обозреватель британского издания Daily Express Энтони Ашкеназ.

Daily Express: у ЕК большие проблемы - члены ЕС отказались помогать Венгрии

"Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен столкнулась с кошмарной ситуацией, поскольку решение предложить Будапешту помощь не нашло поддержи среди других членов ЕС ", — написано в статье.

Как напоминает журналист, если все 27 стран Евросоюза не выражают свою поддержку санкциям против России, они не могут быть приняты. Как в данном случае не может быть принято предложение о прекращении поставок российской нефти, которое не поддерживает Венгрия, думающая в первую очередь о своих интересах и невозможности нормальной жизнедеятельности без топлива из РФ.

В ЕС давно говорят о необходимости полного отказа от российских энергоресурсов в рамках санкций против России, однако, в частности, эмбарго на российскую нефть не может быть принято из-за отказа Венгрии его поддержать.

Российские власти неоднократно предупреждали, что санкции против РФ вредят всей мировой экономике, в частности, огромному количеству простых людей в разных странах.

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Автор: Светлана Нерадовская, Куратор: Любовь Степушова
Темы венгрия урсула фон дер ляйен
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