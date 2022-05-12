Бретон: Европа не разделилась из-за газового эмбарго РФ "несмотря на Венгрию"

Комиссар ЕС по внутреннему рынку Тьерри Бретон заявил, что несправедливо считать Европу "расколовшийся на части" из-за разногласий по российскому газовому запрету. По его словам, Европейская комиссия пытается "завоевать расположение" стран в этом вопросе, включая Венгрию и Словакию.

Бретон подчеркнул, что ЕС пытается разработать механизмы, которые бы позволили странам "противникам эмбарго" перестать переживать за собственное положение без российского голубого топлива.

"У нас есть две страны, которые на 100% зависят от нефти, российской нефти, поэтому мы должны о них заботиться. Другими словами, если мы применяем эти санкции, мы также должны предлагать альтернативные решения тем, кто в этом нуждается", — заявил Бретон CNN в контексте Венгрии и Словакии.

Он подчеркнул, что понимает опасения стран, но несмотря на это "избавиться от энергозависимости" Евросоюзу необходимо. Какие конкретно механизмы прорабатывает союз, комиссар не уточнил.