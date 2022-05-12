Представитель Белого дома Джен Псаки рассказала об угрозах в свой адрес

Пресс-секретарь американского Белого дома Джен Псаки рассказала об угрозах, которые поступали в её адрес, а также в адрес членов её семьи. Подобные факты она назвала "частью работы".

По словам Псаки, угрозы к ней поступали в письменном виде. О них она сообщала в Секретную службу США, которая занимается охраной американского руководства.

"Я получала ужасные письма, тексты, адресованные персонально мне с именами моих детей. Это было самой сложной частью моей работы", — рассказала пресс-секретарь журналистам.

Она уточнила, что в отдельных письмах содержались угрозы проникновения в дом.

Псаки была назначена на должность пресс-секретаря Белого дома после избрания президентом США Джо Байдена. В пятницу истекает срок её полномочий, после чего пост займёт Карин Жан-Пьер.