Литовкин: "НАТО ведёт войну с РФ руками и жизнями украинцев"

Военный обозреватель Виктор Литовкин заявил, что НАТО ведёт войну с Российской Федерацией руками украинских граждан.

"Североатлантический альянс, участвуя в боевых действиях в Украине, воюет с Россией руками и жизнями украинцев, до последнего украинца. И ситуация в Украине складывается не в пользу Украины", — цитирует его слова телеканал "Беларусь 1".

По его словам, ситуация с собственным вооружением на Украине сейчас плачевная.

"Флота нет, авиации нет, средств ПВО нет. Но Западу выгодно показывать, что в Украине все в порядке, что Украина побеждает. Одновременно, конечно, они еще и "помогают" Украине своими наемниками и инструкторами", — заключил военный обозреватель.

Литовкин подчеркнул, что Вашингтону всё равно кому и чем он будет помогать, главное — получить от этого выгоду.

"Они не говорят, что ленд-лиз — это поставки вооружения в кредит. Сегодня Украина не в состоянии выплачивать. Но это никого не волнует. Важно, что на Украине будет висеть этот огромный долг и об этом долге будут Киеву все время напоминать", — подытожил он.