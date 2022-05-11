Находящийся на заводе "Азовсталь" в городе Мариуполе лейтенант Илья Самойленко из полка "Азов"* (запрещён в России) заявил, что гражданских лиц на территории предприятия нет.
По его словам, украинские боевики в ходе продолжающегося наступления российской армии несут серьёзные потери.
"Число раненых и погибших солдат очень велико, и эти люди заслуживают должной заботы", — рассказал он в телефонном разговоре Sky News.
Самойленко подчеркнул, что у находящихся на "Азовстали" украинских военных фактически закончились ресурсы для существования, поэтому они считают, что "каждый день для них может стать последним".
*украинский националистический батальон, деятельность которого признана экстремистской и террористической и запрещена в РФ.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Коллективный Запад продвигает на Украине "свои ценности".