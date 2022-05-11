Боец "Азова"*: "На "Азовстали" нет гражданских людей»"

Находящийся на заводе "Азовсталь" в городе Мариуполе лейтенант Илья Самойленко из полка "Азов"* (запрещён в России) заявил, что гражданских лиц на территории предприятия нет.

По его словам, украинские боевики в ходе продолжающегося наступления российской армии несут серьёзные потери.

"Число раненых и погибших солдат очень велико, и эти люди заслуживают должной заботы", — рассказал он в телефонном разговоре Sky News.

Самойленко подчеркнул, что у находящихся на "Азовстали" украинских военных фактически закончились ресурсы для существования, поэтому они считают, что "каждый день для них может стать последним".

*украинский националистический батальон, деятельность которого признана экстремистской и террористической и запрещена в РФ.