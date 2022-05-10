В США сочли маловероятным успех переговоров РФ и Украины в ближайшее время

Успешное продвижение российско-украинских переговоров в ближайшее время маловероятно, считает директор национальной разведки США Эврил Хейнс.

"Учитывая, что и Россия, и Украина считают, что могут продолжить добиваться военных успехов, мы не видим возможности для жизнеспособного продвижения вперед путем переговоров, по крайней мере, в краткосрочной перспективе", — заявила Хейнс на слушаниях в комитете по делам Вооруженных сил в конгрессе США.

По мнению главы нацразведки США, в ближайшие месяцы на Украине события могут развиваться в направлении "большей непредсказуемости и потенциальной эскалации".

Как заявил ранее замглавы департамента информации и печати МИД РФ Алексей Зайцев, в настоящее время российско-украинские переговоры находятся в состоянии стагнации. По словам представителя МИД, звучащие в Киеве заявления свидетельствуют о нежелании украинских властей продолжать переговоры.