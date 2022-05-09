Москва и Киев продолжают переговоры в дистанционном формате, заявил помощник президента РФ Владимир Мединский.
"Переговоры в дистанционном формате не прекращены", — цитирует политика "Интерфакс".
По словам Мединского, для проведения переговоров в очном формате на данный момент недостаточно конкретики.
Ранее замглавы департамента информации и печати МИД РФ Алексей Зайцев заявил, что российско-украинские переговоры в настоящее время находятся в состоянии стагнации.
Представитель МИД отметил, что заявления украинских политиков говорят о том, что в Киеве не хотят продолжать переговоры. В частности, украинский президент Владимир Зеленский сказал, что не видит перспектив для них, а секретарь СНБО Алексей Данилов отверг возможность мирного договора с Москвой.
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По словам комбрига, Киев обещал выслать отряды деблокации, но помощь так и не пришла.