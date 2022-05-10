Reuters: разногласия возникли на переговорах ФРГ и Катара по поставкам газа

В ходе переговоров Германии с Катаром о долгосрочных контрактах на поставку сжиженного природного газа возникли разногласия по их ключевым условиям.

Как сообщает Reuters со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, Германию, стремящуюся к сокращению своих выбросов углекислого газа на 88% до 2040, не устраивает условие Катара о подписании контрактов не менее чем на 20 лет.

"Вопрос о продолжительности контракта на СПГ, потенциально ставящий под угрозу цели Германии по декарбонизации, является частью продолжающихся дискуссий с Катаром", - сказал один из собеседников агентства.

Катаром оговаривается также пункт назначения поставок СПГ, который помешал бы ФРГ перенаправлять газ в другие районы Европы. Однако против этого условия выступает Евросоюз.

В сообщении отмечается, что жёсткие переговоры между Qatar Energy и немецкими коммунальными предприятиями подчеркивают проблемы, с которыми сталкивается ЕС в своем стремлении отказаться от российского газа. Германии приходится конкурировать с другими странами за СПГ из Катара.