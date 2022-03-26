Государственный министр Катара по вопросам энергетики Саад бен Шарида аль-Кааби заявил, что в мире нет такой страны, которая могла бы занять место России в энергосекторе. Как подчеркнул политик, Доха не способна помочь странам Евросоюза с поставками газа.
"Я не думаю, что мы в данный момент сможем срочно помочь (Европе. — Прим. ред.). Никто не может занять место России в поставках энергоносителей", — отметил министр в ходе международной конференции "Форум Доха".
Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан объяснил, почему власти его страны отказались поддерживать антироссийские санкции на энергетическом рынке. Как сказал глава правительства, Будапешт в первую очередь отстаивает национальные интересы.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Боец из националистического полка "Азов"* рассказал, почему сдался армии ДНР.
Боец из националистического полка "Азов"* рассказал, почему сдался армии ДНР.