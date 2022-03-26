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Автор Евгения Васильева

Катар заявил, что не способен помочь Евросоюзу с поставками газа

Экономика

Государственный министр Катара по вопросам энергетики Саад бен Шарида аль-Кааби заявил, что в мире нет такой страны, которая могла бы занять место России в энергосекторе. Как подчеркнул политик, Доха не способна помочь странам Евросоюза с поставками газа.

"Я не думаю, что мы в данный момент сможем срочно помочь (Европе. — Прим. ред.). Никто не может занять место России в поставках энергоносителей", — отметил министр в ходе международной конференции "Форум Доха".

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан объяснил, почему власти его страны отказались поддерживать антироссийские санкции на энергетическом рынке. Как сказал глава правительства, Будапешт в первую очередь отстаивает национальные интересы.

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Автор: Евгения Васильева (журналист-новостник)
катар россия венгрия евросоюз виктор орбан
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