Путин извинился перед премьером Израиля за слова Лаврова о корнях Гитлера

В ходе разговора между президентом России Владимиром Путиным и премьер-министром Израиля Нафтали Беннетом глава российского государства принёс извинения за слова главы МИД РФ Сергея Лаврова о еврейских корнях Гитлера. Об этом сообщает канцелярия израильского премьера.

"Премьер-министр принял извинения президента Путина за слова Лаврова и поблагодарил его за разъяснение отношения к еврейскому народу и к памяти о холокосте", — говорится в сообщении канцелярии.

Ранее Лавров предположил, что у Гитлера могли быть еврейские корни, и заявил, что еврейское происхождение не противоречит тому, что человек может быть фашистом. Эти слова вызвали возмущение Беннета и представителей ряда других государств. Позднее главный раввин России Берл Лазар попросил Лаврова принести извинения.