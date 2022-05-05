Лукашенко: Путин не хочет войны России и альянса НАТО

Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что его российский коллега Владимир Путин, скорее всего, выступает против вооружённого конфликта с военно-политическим блоком НАТО.

"Он (Путин. — Прим. ред.) не хочет глобального столкновения с НАТО", — заявил президент республики, слова которого приводит Associated Press.

Вместе с этим Лукашенко призвал альянс не игнорировать вероятную позицию руководителя России. По мнению лидера Белоруссии, западным политикам стоит сделать всё, чтобы не допустить войны.

Ранее Лукашенко заявил, что Минск не собирается начинать "войнушку" на Западе. Как отметил президент, конфликт не соответствует интересам Белоруссии.