Лукашенко заявил о намерении США "утопить" РФ в конфликте с Украиной

Вашингтон разжигает конфликт между Москвой и Киевом, чтобы использовать его против РФ, считает президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Как заявил он в ходе интервью информагентству The Associated Press, Соединённые Штаты намерены, воспользовавшись моментом и задействовав своих союзников, "утопить" РФ в конфликте с Украиной.

"Это их цель — разобраться с Россией, а затем с Китаем”, — цитирует агентство заявление Лукашенко.

По мнению белорусского лидера, проводимая РФ на Украине спецоперация затянулась. При этом Киев не может пойти на урегулирование ситуации в стране при помощи дипломатии, поскольку украинские власти находятся под управлением США.

"Сегодня Украиной управляет не Зеленский — без обид, это моя точка зрения, может быть, я и ошибаюсь”, — заявил Лукашенко.

Он предположил, что в случае получения Киевом приказа от американского президента об урегулировании конфликта "всё прекратится в течение недели”.