Конфликт на Украине будет остановлен в течение недели, если США прикажут Киеву прекратить все боевые действия. Об этом заявил глава Белоруссии Александр Лукашенко в интервью американскому агентству Associated Press.
Он отметил, что украинское руководство не может дипломатическим путём урегулировать кризисную ситуацию в стране.
"Не может по одной причине: сегодня не Владимир Зеленский управляет Украиной (пусть он на меня не обижается, это моя точка зрения). Вы там управляете", — приводит слова Лукашенко корреспондент БелТА, присутствовавший на записи интервью.
Руководитель Белоруссии подчеркнул: конфликт закончится, когда американский лидер Джо Байден призовёт Украину остановить бои.
"Тогда в течение недели всё прекратится", — заключил белорусский президент.
Ранее сообщалось, что США стали наращивать темпы обучения украинских солдат использованию западных вооружений.
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