Лукашенко: если США прикажут Киеву прекратить бои, конфликт быстро закончится

Конфликт на Украине будет остановлен в течение недели, если США прикажут Киеву прекратить все боевые действия. Об этом заявил глава Белоруссии Александр Лукашенко в интервью американскому агентству Associated Press.

Он отметил, что украинское руководство не может дипломатическим путём урегулировать кризисную ситуацию в стране.

"Не может по одной причине: сегодня не Владимир Зеленский управляет Украиной (пусть он на меня не обижается, это моя точка зрения). Вы там управляете", — приводит слова Лукашенко корреспондент БелТА, присутствовавший на записи интервью.

Руководитель Белоруссии подчеркнул: конфликт закончится, когда американский лидер Джо Байден призовёт Украину остановить бои.

"Тогда в течение недели всё прекратится", — заключил белорусский президент.

Ранее сообщалось, что США стали наращивать темпы обучения украинских солдат использованию западных вооружений.