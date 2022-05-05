Во Львове пообещали "перелом" после 9 мая

Депутат Львовского областного совета Тарас Чолий считает, что перелом — в лучшую для Украины сторону — произойдёт 9 мая.

Почему — он объяснил в эфире телеканала "NTA".

По словам львовского политика, россияне уверены, что спецоперация на Украине будет завершена именно к 9 мая:

"Если до 9 мая они (ВС РФ) не достигнут результата, в России начнутся выступления недовольных. Они уже начались эти недовольства. Там население не знает настоящую ситуацию здесь, им показывают только одну — привлекательную — картинку. И они (россияне) верят, что 9 мая они нас победят. Я думаю, что 9 мая — Рубикон, до которого мы должны выстоять".

После же обозначенной им даты, уверен Чолий, Украина получит обещанное Западом тяжёлое вооружение и "процесс пойдёт в обратном направлении":

"Мы пойдём в наступление на южном, луганском, харьковском направлении. И на южном направлении в сторону Волновахи, Николаева в сторону Мариуполя. Украина вернётся. Херсон будет возвращён, как и Мариуполь, как и Донецк, и Луганск, как и все города, которые были оккупированные", — пообещал депутат.