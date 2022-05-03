Сийярто об отказе от санкций против газа и нефти из РФ: мы за энергобезопасность

По словам главы венгерского министерства иностранных дел Петера Сийярто, отказываясь поддержать санкции против российских нефти и газа, Венгрия приняла не политическое решение, а пыталась гарантировать себе энергобезопасность.

Сийярто рассказал журналистам после встречи с главой МИД Казахстана Мухтаром Тлеуберди, что, несмотря на то, что Венгрия до сих пор поддерживала все антироссийские санкции ЕС, он всё равно несправедливо её упрекает. Сийярто подчеркнул, что гарантирование энергобезопасности Венгрии — это её собственная забота, и поэтому она не может проголосовать за ограничение импорта газа и нефти из России. И это, по словам министра, не связано с политикой, а "является главным вопросом относительно энергобезопасности Венгрии".

Сийярто отметил, что Венгрия ничем не может заменить поступающие из России объёмы нефти, отказ от которой очень плохо скажется на экономике страны.

"Нам все равно, что о нас думают на Востоке или на Западе, для нас важно одно — мы хотим гарантировать энергоснабжение Венгрии. Это не может быть под угрозой. Никто не может от нас ожидать, чтобы венгерский народ платил цену конфликта в Украине", — добавил глава венгерского МИД.