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Автор Ольга Лебедева

У Украины новый враг: Киев объявил таковым Венгрию

Мир

Будапешт был заранее проинформирован о планах России и надеялся захватить часть территории Украины для себя, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов. И, как водится, пригрозил Венгрии "последствиями".

Это заявление прозвучало после того, как премьер-министр Венгрии Виктор Орбан был назван "пособником российских военных преступников” и добавлен в базу данных врагов украинского государства — на сайт "Миротворец".

 

скрин сайта "Миротворец"

Чем не угодил Виктор Орбан

Премьер Венгрии внесен в список "Миротворца" как "пособник российских военных преступников” и "антиукраинский пропагандист”. На сайте указано, что Виктор Орбан отказался поддержать эмбарго на российскую нефть и газ, нарушил "единство" ЕС, отказавшись отправлять оружие в Украину и запретил транзит иностранного оружия в Киев через территорию своей страны.

  • Проект "Миротворец" получил известность в 2015 году, когда в Украине были убиты писатель и историк Олесь Бузина и политик Олег Калашников после того, как их профили появились на сайте.
  • В 2016 году официальные лица ЕС и журналистские группы осудили "Миротворец" за утечку данных о более чем 4000 сотрудниках СМИ и обвинили владельцев сайта в "сотрудничестве с террористами”.
  • На протяжении многих лет сайт вносил в черный список нескольких европейцев, в том числе бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера и немецкого дипломата Вольфганга Ишингера.

Напомним, Орбан, который выиграл переизбрание в прошлом месяце, построил свою кампанию вокруг обещаний держать Будапешт вне российско-украинского конфликта и в победной речи назвал президента Украины Владимира Зеленского одним из своих "противников”.

Первый раз Зеленский озвучил претензии к Венгрии во время видеочата с Европейским советом в марте:

"Вы должны сами решить, на чьей вы стороне … Послушайте, Виктор, вы знаете, что происходит в Мариуполе?" — сказал Зеленский.

Претензии Украины к Венгрии

По словам Алексей Данилова, Венгрия виновна уже в том, что "открыто говорит о своем сотрудничестве с Россией", надеясь по окончании спецоперации "оттяпать часть территорий" Незалежной, а пока "противодействует принятию решения о вступлении Украины в НАТО".

Секретарь СНБО не уточнил, на какие территории Украины, по его мнению, претендует Будапешт. Предположительно, он намекал на Закарпатье — регион в Западной Украине с населением около 150 000 этнических венгров, который был предметом спора между Чехословакией, Венгрией и Советским Союзом в течение XX века.

Напомним, пока Киев подозревает в коварстве и посягательстве на территориальную целостность Украины Венгрию, Польша, при поддержке США, стягивает войска к западной границе Незалежной. И в её намерении "вернуть себе своё" уже мало, кто сомневается.

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Куратор: Любовь Степушова
Темы киев венгрия украина будапешт виктор орбан
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