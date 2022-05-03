Парламент Эстонии рассмотрит предложение об отзыве подписей под договорами о сухопутной и морской границе с Россией.
Согласно информации, документ о территориальных рубежах был подписан в 2014 году, который до сих пор не ратифицирован.
"По завершении оккупации и восстановлению независимости территория Эстонии и сухопутная граница de jure на основе правопреемственности восстанавливается такими, как это предусмотрено в Тартуском мирном договоре", — цитирует пояснительную записку "Интерфакс".
Документ, на который ссылается эстонский парламент, скорее исторический и датирован 1920 годом и не имеет юридической силы. На основании Тартуского договора проходила довоенная граница.
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