Эстонцы намерены "пересмотреть" границы с Россией

Парламент Эстонии рассмотрит предложение об отзыве подписей под договорами о сухопутной и морской границе с Россией.

Согласно информации, документ о территориальных рубежах был подписан в 2014 году, который до сих пор не ратифицирован.

"По завершении оккупации и восстановлению независимости территория Эстонии и сухопутная граница de jure на основе правопреемственности восстанавливается такими, как это предусмотрено в Тартуском мирном договоре", — цитирует пояснительную записку "Интерфакс".

Документ, на который ссылается эстонский парламент, скорее исторический и датирован 1920 годом и не имеет юридической силы. На основании Тартуского договора проходила довоенная граница.