EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Пресс-секретарь Белого дома Псаки: в ядерной войне не может быть победителей
Yonhap: Южная Корея и США планируют начать совместные учения 9 мая
Кадыров заявил о масштабном наступлении по всей линии фронта
Эстонцы намерены "пересмотреть" границы с Россией
Украина готова принять "капитуляцию России", но на своих условиях
Боррель: ЕС отключит от SWIFT "ещё больше" российских банков
Сатановский: Финляндия хочет стать следующей целью для российских ракет
Автор Екатерина Широкова

Эстонцы намерены "пересмотреть" границы с Россией

Мир

Парламент Эстонии рассмотрит предложение об отзыве подписей под договорами о сухопутной и морской границе с Россией.

Согласно информации, документ о территориальных рубежах был подписан в 2014 году, который до сих пор не ратифицирован.

"По завершении оккупации и восстановлению независимости территория Эстонии и сухопутная граница de jure на основе правопреемственности восстанавливается такими, как это предусмотрено в Тартуском мирном договоре", — цитирует пояснительную записку "Интерфакс".

Документ, на который ссылается эстонский парламент, скорее исторический и датирован 1920 годом и не имеет юридической силы. На основании Тартуского договора проходила довоенная граница.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Автор: Екатерина Широкова, Куратор: Любовь Степушова
россия эстония
Популярное
Мир. Новости мира
The Hill: Запад оказался в ловушке из-за введённых им санкций против РФ

США и их заокеанские партнёры из-за антироссийских санкций сами себя загнали в тупик.

The Hill: Запад оказался в ловушке из-за введённых им санкций против РФ
The New York Times: в ВСУ пытались захватить главу Генштаба ВС России Герасимова
Силовые структуры
The New York Times: в ВСУ пытались захватить главу Генштаба ВС России Герасимова
Силовые структуры
Канадский генерал Тревор Кадиер взят в плен при попытке бегства с "Азовстали"
Мир. Новости мира
RusVesna: изюмский фронт завален трупами военных ВСУ
Любовь Степушова Обнаружена ещё одна цель СВО - контроль над украинской ГТС Любовь Степушова Анжела Якубовская Лариса Лужина: "Хочу пожелать нам мирного неба над головой!" Анжела Якубовская Ирина Шлионская При знакомствах в Сети нужно соблюдать правила безопасности Ирина Шлионская
Силовые структуры
Бородай перечислил, что необходимо солдатам ВС РФ в спецоперации на Украине
Силовые структуры
Неонацист из полка "Азов"* пытался покинуть Мариуполь под видом мирного жителя
Межевич: квалифицированные офицеры и сержанты в ВСУ закончились
Силовые структуры
Межевич: квалифицированные офицеры и сержанты в ВСУ закончились
Последние материалы
Yonhap: Южная Корея и США планируют начать совместные учения 9 мая
Кадыров заявил о масштабном наступлении по всей линии фронта
Эстонцы намерены "пересмотреть" границы с Россией
Украина готова принять "капитуляцию России", но на своих условиях
Тайвань будет воевать с Китаем по методичкам Украины
Боррель: ЕС отключит от SWIFT "ещё больше" российских банков
Сатановский: Финляндия хочет стать следующей целью для российских ракет
Глава E.ON Бирнбаум: ФРГ вряд ли продержится две ближайшие зимы без газа из РФ
Рolitico: "$33 млрд Байдена" для Киева не хватит на гуманитарные нужды
У Украины новый враг: Киев объявил таковым Венгрию
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников