Парламент Эстонии официально признал действия РФ на Украине "геноцидом" и призвал ЕС отказаться от покупки нефти и газа у России.
"Парламент признает действия российских вооруженных сил и военно-политического руководства геноцидом против украинского народа. Российское политическое и военное руководство вместе с государственной пропагандой идеологически потворствуют этим преступлениям", — указано в документе.
Также эстонские депутаты призвали создать международный суд, расследовать преступления РФ на Украине и привлечь к ответственности виновных. Кроме того, законодательный орган Эстонии выступил за ужесточение антироссийских санкций и увеличение военной и гуманитарной помощи Украине.
В середине апреля Верховная Рада Украины приняла постановление, признающее "геноцидом" спецоперацию Вооружённых сил России. Ранее о "геноциде" заговорил американский лидер Джо Байден, который при этом пояснил, что юристы должны решать, как квалифицировать действия РФ в юридической плоскости. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, слова американского лидера о "геноциде" являются попыткой извратить ситуацию.
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Прячущиеся по подвалам "Азовстали" остатки националистов и ВСУ продолжают публиковать видеосообщения с мольбами о помощи. Новый ролик записал командир 36-й бригады ВСУ Сергей Волына. Он отметил, что боевикам осталось жить "считанные дни или даже часы".