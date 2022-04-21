Эстонский парламент назвал действия России на Украине "геноцидом"

Парламент Эстонии официально признал действия РФ на Украине "геноцидом" и призвал ЕС отказаться от покупки нефти и газа у России.

"Парламент признает действия российских вооруженных сил и военно-политического руководства геноцидом против украинского народа. Российское политическое и военное руководство вместе с государственной пропагандой идеологически потворствуют этим преступлениям", — указано в документе.

Также эстонские депутаты призвали создать международный суд, расследовать преступления РФ на Украине и привлечь к ответственности виновных. Кроме того, законодательный орган Эстонии выступил за ужесточение антироссийских санкций и увеличение военной и гуманитарной помощи Украине.

В середине апреля Верховная Рада Украины приняла постановление, признающее "геноцидом" спецоперацию Вооружённых сил России. Ранее о "геноциде" заговорил американский лидер Джо Байден, который при этом пояснил, что юристы должны решать, как квалифицировать действия РФ в юридической плоскости. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, слова американского лидера о "геноциде" являются попыткой извратить ситуацию.