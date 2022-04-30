Анджелина Джоли бросилась в бомбоубежище из-за угрозы с воздуха на Украине

Визит Анджелины Джоли на Украину прошёл неспокойно. Звезде Голливуда пришлось спасаться в укрытии после воздушной тревоги во Львове.

В Сети появилось видео, на котом испуганная Анджелина Джоли бежит в бомбоубежище под вой сирены.

Актриса спешно выходит из здания и направляется в толпе людей в безопасное место. Спасаться мировую знаменитость заставила воздушная тревога. Бегущие рядом с Джоли украинцы умудрялись сделать с актрисой селфи прямо на ходу.

Ранее Анджелина Джоли успела посетить одно из заведений общепита и вокзал во Львове.

Одна из самых красивых женщин мира приехала на Украину, так как почти двадцать лет является послом доброй воли ООН по делам беженцев. Звезда выразила свою поддержку украинцам после начала спецоперации на Украине.