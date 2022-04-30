Бывший премьер Украины: Запад начал войну с РФ, чтобы спастись от кризиса

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что западным лидерам выгодны события на Украине. По мнению политика, таким образом они пытаются уберечь страны от финансового кризиса.

"Всё, что присуще настоящей войне (с РФ и Белоруссией. — Прим. ред.), в данном случае есть. Ведётся самый настоящий конфликт, который раздувает Запад", — подчеркнул Азаров, слова которого приводит БелТА.

По словам экс-премьера Украины, в нынешнее время укрепляют позиции на мировой арене Китай, Индия и Россия. Оказалось, что ресурсы важнее "зелёных бумажек", отметил политик. Об этом изменении свидетельствует взрывной рост стоимости энергоносителей, добавил Азаров. Он заявил, что западные страны намерены вернуть прежнюю ситуацию и получать товары бесплатно. Однако, по его мнению, лидеры не смогут осуществить мечту.

Ранее бывший депутат Верховной Рады Спиридон Килинкаров сказал, что у Штатов отсутствуют ограничения по финансированию Украины. Как отметил политик, Вашингтону выгодна материальная помощь Киеву.