Украинская армия несёт большие потери, ситуация в зоне боевых действий складывается тяжёлая, но контролируемая. Такое заявление сделал советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович.
По его словам, напряжение сказывается на бойцах, в рядах начинается паника. И многие из тех, кто сомневается, стали отправлять родным сообщения о том, что "всё пропало".
Арестович также заметил, что пример того, как надо вести себя в безнадёжной ситуации, показывают заблокированные на "Азовстали" боевики.
Заметим, в последние дни военнослужащие украинской армии массово сдаются в плен, объясняя это бессмысленностью продолжения сопротивления.
Ранее десантники из 79-й элитной бригады ВСУ, которым удалось выжить при штурме, пожаловались на своих командиров, бросивших их умирать под Ямполем. Теперь их хотят отдать под суд за дезертирство.
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