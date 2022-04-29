Арестович рассказал о тяжёлой ситуации в рядах ВСУ: пишут — "всё пропало"

Украинская армия несёт большие потери, ситуация в зоне боевых действий складывается тяжёлая, но контролируемая. Такое заявление сделал советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович.

По его словам, напряжение сказывается на бойцах, в рядах начинается паника. И многие из тех, кто сомневается, стали отправлять родным сообщения о том, что "всё пропало".

Арестович также заметил, что пример того, как надо вести себя в безнадёжной ситуации, показывают заблокированные на "Азовстали" боевики.

Заметим, в последние дни военнослужащие украинской армии массово сдаются в плен, объясняя это бессмысленностью продолжения сопротивления.

Ранее десантники из 79-й элитной бригады ВСУ, которым удалось выжить при штурме, пожаловались на своих командиров, бросивших их умирать под Ямполем. Теперь их хотят отдать под суд за дезертирство.