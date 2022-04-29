Сдавшийся в плен ВСУшник рассказал, как командиры бросили солдат в Мариуполе

Сдавшийся в плен в Мариуполе украинский военнослужащий рассказал RT, как бойцы, желающие сложить оружие, были вынуждены оставаться на позициях под угрозами расстрела, а в итоге были брошены начальством и теми, кого считали своими товарищами — боевиками "Азова*".

"Мы были оставлены нашим командованием. А азовцы*, на помощь которых мы надеялись, потому что у них есть вертолёт, сказали, что будут вывозить только своих, а нас — расстреливать", — рассказывает тяжело раненый солдат-украинец.

Поняв, что спасения нет и помощи ждать неоткуда, бойцы ВСУ решили сдаться, потому что "не хотели больше воевать".

*украинский националистический батальон, деятельность которого признана экстремистской и террористической и запрещена в РФ