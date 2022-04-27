Монтян: даже домохозяйки в Германии задают неприятные вопросы об Украине

Блогер Татьяна Монтян рассказала, что поведение украинских беженцев в Германии и постоянные претензии Киева к Берлину вызывают всё большее раздражение у простых немцев.

Она рассказала о разговоре со знакомой по имени Екатерина, которая проживает в сельской местности, совершенно не интересовалась политикой и тем более происходящем на постсоветском пространстве. Не интересовалась, пока не столкнулась с украинцами.

"Обычнейшая сельская домохозяйка, никогда ничем не интересовалась, кроме кулинарии, выдала: "У нас тут никогда не висело даже немецких флагов, почему все увешано желто-синими? А какого черта этот Зеленский оскорбляет нашего Штайнмайера? Писали, что у него 820 млн долларов — а где он это наскирдовал, неужели в "Квартале-95"? А может, он украл, пока был президентом? Это что вообще творится, кого мы поддерживаем? И с чего это он у нас waffen требует, оружие, то есть?"" — рассказала Монтян.

Татьяна Монтян считает, что если даже аполитичные европейцы начинают всерьёз рассуждать о происходящем на Украине, деятельности киевских властей, критически оценивать западную поддержку, то это может свидетельствовать о своего рода отрезвлении.

"Если даже простые домохозяйки в немецкой глубинке уже начинают потихоньку задавать такие вопросы, может, какой-то тренд двинулся?" — цитирует Монтян издание "Экономика сегодня".

Ранее Татьяна Монтян обратила внимание, что Германия является целью для многих украинцев. Однако по прибытии туда они выясняют, что платить пособия вечно им там никто не будет. А следовательно, надо искать работу. И вот здесь возникают проблемы, поскольку чтобы найти хорошую работу, нужна высокая профессиональная квалификация и знание языка.

Как отметила блогер, без этого платят примерно столько же, сколько составляет пособие. То есть совсем небольшие деньги.

"И тут они обнаруживают, что не в сказку попали. Это на Украине можно на работе играться в шарики в соцсетях, пилить ногти и так далее. А в Германии на работе принято работать", — отметила Монтян.