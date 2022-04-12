EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Антон Уткин

Монтян: "Медовый месяц" Европы и украинских беженцев заканчивается

Общество

Страны Евросоюза и украинские беженцы уже подошли к концу своего "медового месяца". Европейцы поняли, что от таких "гостей" не стоит ждать ничего хорошего, отметила правозащитница Татьяна Монтян.

Монтян: "Медовый месяц" Европы и украинских беженцев заканчивается

Сбежавшие из страны граждане Украины сейчас испытывают благосклонность Европы, но большой поток мигрантов уже создал массу проблем для европейцев. По мнению блогера и адвоката Татьяны Монтян, вскоре правительства государств Старого Света коренным образом поменяют своё отношение к украинцам.

Европейские власти уже успели понять, что украинские беженцы не ищут защиты, а попытаются максимально хорошо и комфортно устроить свою жизнь за границей. Причём они не брезгают ложью, подлогами, а то и прямым нарушением законов.

"Они-то привыкли везде жить как жили дома, правил никаких не соблюдать. Мне просто интересно, насколько долго их будут терпеть?" - задалась вопросом правозащитница.

Европа за последнее десятилетие сделала всё, чтобы дестабилизировать ситуацию на Украине, так как западные страны нуждаются в дешевой рабочей силе. Украинцы бегут туда за богатой жизнью, но превратить мечту в реальность удастся только единицам, резюмировала Монтян.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Автор: Антон Уткин, Куратор: Наталия Красовская
Темы европа татьяна монтян
Sberbank
Новости
Tagesspiegel: доллар может перестать доминировать из-за санкций Запада против РФ
Глава Счётной палаты: ВВП России снизится более чем на 10%
Новый позор Байдена: заменил "уголовное преследование" на "проституцию"
В США ожидают крупнейшую инфляцию за 41 год
Ангар с авиатехникой и склады боеприпасов ВСУ уничтожили ракетами ВС РФ
США размечтались о возвращении Киеву Крыма и Донбасса
Минобороны: украинские военные в Мариуполе пытались с боем выйти из окружения
Монтян: "Медовый месяц" Европы и украинских беженцев заканчивается
Шри-Ланка сообщила о дефолте по внешнему долгу
Пригожин: Сигал отметил юбилей в Москве, потому что тут комфортней
Популярное
Силовые структуры
В Киеве паника: план Генштаба России начинает давать первые плоды

СБУ на днях выдворила с запретом посещения на 3 года голландского корреспондента Роберта Дулмерса.

В Киеве паника: план Генштаба России начинает давать первые плоды
В Великобритании изменили план похорон Елизаветы II
Общество
В Великобритании изменили план похорон Елизаветы II
Силовые структуры
"Мы списаны": украинские морпехи написали прощальное письмо с "Азовмаша"
Мир. Новости мира
Молдавия пойдёт по пути Украины: объявляется декоммунизация
Ирина Шлионская Ванкуверский инцидент: теракт или гипноз? Ирина Шлионская Сергей Лебедев Пропаганда на вес золота: российской армии нужны агитотряды Сергей Лебедев Любовь Степушова У Ле Пен есть шансы на победу над Макроном Любовь Степушова
Мир. Новости мира
Эксперты предполагают, что спрятано в бункерах "Азовстали"
Силовые структуры
Басурин рассказал о планах по взятию "Азовстали" в Мариуполе
ВСУ сдаются в плен ВС РФ с новыми танками и полными боекомплектами
Силовые структуры
ВСУ сдаются в плен ВС РФ с новыми танками и полными боекомплектами
Последние материалы
Tagesspiegel: доллар может перестать доминировать из-за санкций Запада против РФ
Глава Счётной палаты: ВВП России снизится более чем на 10%
Новый позор Байдена: заменил "уголовное преследование" на "проституцию"
В США ожидают крупнейшую инфляцию за 41 год
Ангар с авиатехникой и склады боеприпасов ВСУ уничтожили ракетами ВС РФ
США размечтались о возвращении Киеву Крыма и Донбасса
Минобороны: украинские военные в Мариуполе пытались с боем выйти из окружения
Монтян: "Медовый месяц" Европы и украинских беженцев заканчивается
Шри-Ланка сообщила о дефолте по внешнему долгу
Пригожин: Сигал отметил юбилей в Москве, потому что тут комфортней
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников