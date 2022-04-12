Монтян: "Медовый месяц" Европы и украинских беженцев заканчивается

Страны Евросоюза и украинские беженцы уже подошли к концу своего "медового месяца". Европейцы поняли, что от таких "гостей" не стоит ждать ничего хорошего, отметила правозащитница Татьяна Монтян.

Сбежавшие из страны граждане Украины сейчас испытывают благосклонность Европы, но большой поток мигрантов уже создал массу проблем для европейцев. По мнению блогера и адвоката Татьяны Монтян, вскоре правительства государств Старого Света коренным образом поменяют своё отношение к украинцам.

Европейские власти уже успели понять, что украинские беженцы не ищут защиты, а попытаются максимально хорошо и комфортно устроить свою жизнь за границей. Причём они не брезгают ложью, подлогами, а то и прямым нарушением законов.

"Они-то привыкли везде жить как жили дома, правил никаких не соблюдать. Мне просто интересно, насколько долго их будут терпеть?" - задалась вопросом правозащитница.

Европа за последнее десятилетие сделала всё, чтобы дестабилизировать ситуацию на Украине, так как западные страны нуждаются в дешевой рабочей силе. Украинцы бегут туда за богатой жизнью, но превратить мечту в реальность удастся только единицам, резюмировала Монтян.