Вице-премьер Украины признался, что Киев провёл сотни кибератак против России

По словам вице-премьера Украины и главы министерства цифровой трансформации Михаила Фёдорова, Киев является организатором сотен кибератак, направленных против российских и белорусских компаний.

"Мы осуществили более 660 кибератак и (DDoS) атак против российского и белорусского бизнеса, компаний, банков и учреждений", — рассказал Федоров в беседе с испанским изданием Pais.

В марте заместитель главы министерства цифровой трансформации Украины Александр Борняков рассказал, что в кибератаках, организованных Киевом, участвовало более 300 тысяч человек как из Украины, так и из других стран. По его словам, эти люди получают от украинских властей определённые задания, которые потом выполняют.

24 февраля по приказу президента РФ Владимира Путина была начата российская спецоперация на Украине, направленная на защиту Донбасса. Это решение было принято главой государства после обращения к России за помощью глав ДНР и ЛНР. В Минобороны РФ неоднократно подчёркивали, что удары российскими войсками наносятся только по объектам украинской военной инфраструктуры, гражданские же объекты стараются максимально сохранить.