Чегринец предложил властям Украины "демонтироваться" в полном составе

Власти Украины должны "демонтироваться" в полном составе вместо монумента Дружбы народов. Об этом заявил сопредседатель Ассамблеи славянских народов Крыма Роман Чегринец.

Он отметил в интервью РИА Новости, что после освобождения Киева от националистов все памятники будут восстановлены. По его мнению, украинские "недополитики", которые призывали сносить монументы, первыми попросят вернуть их на прежние места.

"На самом деле демонтажу в Киеве подлежит только один объект, полностью сделанный из дерева, — это украинская власть в полном составе", — подчеркнул Чегринец.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко сообщил о демонтаже скульптуры двух рабочих с монумента Дружбы народов России и Украины, расположенного в Крещатом парке.

В середине апреля жители Херсона демонстрировали мемориал "Слава Украине" в честь так называемых героев небесной сотни.