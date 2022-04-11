«Небесной сотне» конец: в Херсоне демонтировали мемориал «Слава Украине»

Жители Херсона демонтировали мемориал "Слава Украине" в честь так называемых героев небесной сотни. Об этом пишут РИА Новости.

Отмечается, что херсонцы удалили изображения погибших и сняли флаг Евросоюза, также были сняты борды с лозунгами "Херсон — это Украина".

По словам местного жителя, раньше на месте памятника "Небесной сотни" располагалась доска почета, на которой были изображены ударники труда и другие выдающиеся личности, на которых ровнялось молодое поколение.

В настоящее время город находится под контролем воск РФ.