Жители Херсона демонтировали мемориал "Слава Украине" в честь так называемых героев небесной сотни. Об этом пишут РИА Новости.
Отмечается, что херсонцы удалили изображения погибших и сняли флаг Евросоюза, также были сняты борды с лозунгами "Херсон — это Украина".
По словам местного жителя, раньше на месте памятника "Небесной сотни" располагалась доска почета, на которой были изображены ударники труда и другие выдающиеся личности, на которых ровнялось молодое поколение.
В настоящее время город находится под контролем воск РФ.
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В план операции "Лондонский мост", так называется список траурных мероприятий после смерти королевы Великобритании Елизаветы II, внесены коррективы. Об этом сообщил таблоид The Sun.
В план операции "Лондонский мост", так называется список траурных мероприятий после смерти королевы Великобритании Елизаветы II, внесены коррективы. Об этом сообщил таблоид The Sun.