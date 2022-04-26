В США посчитали глупым снос памятников советским солдатам

Осквернение и снос памятников войнам-освободителям в странах Европы и на Украине — огромная глупость, заявил американский ветеран Второй мировой войны Фрэнк Кон. По его словам, кампания несёт в себе лишь "разрушение прошлой дружбы".

Кроме того, по словам ветерана, не менее глупа кампания по дискриминации русскоговорящих граждан и российской стороны в целом.

"Разрушать памятники, отражающие прошлую дружбу — глупо. Запрещать спортсменам участвовать в соревнованиях на том основании, что они русские, даже если у них нет политической ангажированности — глупо. Каждого человека необходимо оценивать по его или её собственным делам", — цитирует Кона РЕН ТВ.

Ветеран рассказал, что 1943 году он присоединился к вооружённым силам США, а год спустя в составе группы начал наступление на Германию. Как подчеркнул Кон, о советских солдатах остались только тёплые воспоминания и он в деталях знает, как тяжело далась победа над фашистами.