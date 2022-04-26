Уоллес: Британия способна применить ядерное оружие для защиты НАТО

Британия может применить ядерное оружие для собственной защиты и сохранения Североатлантического альянса. Об этом заявил министр обороны страны Бен Уоллес.

Отвечая на вопросы в парламенте, он обратился к президенту России Владимиру Путину. Глава Минобороны Британии посоветовал ему не забывать о наличии у НАТО ядерного оружия.

"Смелые военные Королевских ВМС способны выпустить ядерное оружие, если им нужно будет защищать Королевство и альянс. Крайне важно, чтобы Путин об этом помнил", — сказал Уоллес.

Кроме того, министр добавил, что Североатлантический альянс — это ядерный блок. Как отметил Уоллес, ядерное оружие есть у Британии, Франции и США. По его словам, оно является главным сдерживающим фактором для главы РФ Путина.

Ранее руководитель МИД Сергей Лавров заявил, что недопустимость ядерной войны — принципиальная позиция России.