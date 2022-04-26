Поставляемое на Украину оружие прямиком идёт на теневые рынки Ближнего Востока

Оружие, которое Запад щедро поставляет на Украину, оказывается, перепродаётся на подпольных рынках Ближнего Востока.

Несколько дней назад CNN опубликовала материал, автор которого утверждает, что США понятия не имеют о том, куда девается оружие, отправленное "союзниками" Киеву и, цитируя некоего "высокопоставленного чиновника", констатирует: на Украине оружие попадает в "чёрную дыру", из которой неизвестно, где вынырнет.

Ответ пришёл довольно быстро. Но вряд ли он порадует западных кураторов Киева:

В интернете появились фотографии оружия "от американских дарителей" — это подтверждено во многих случаях не только упаковкой, но и серийными номерами, которые чётко видны на снимках — сделанные в Бейруте. Там "украинскую гуманитарную помощь" очень охотно и не скупясь покупают бойцы "Хамас" и прочих группировок, борющихся не только с Израилем, но и с США.

Кстати, торгуют предприимчивые украинцы не только оружием, но и медикаментами и медицинским оборудованием. А потом требуют новых поставок.

Публицист и политолог Сергей Галани считает, что именно этого и следовало ожидать, учитывая масштабы коррупции на Украине. В авторской колонке на портале "ПолитНавигатор" он рассказал один случай, приключившийся с его "хорошими знакомыми" из Лондона:

Группа британских предпринимателей решили помочь простым украинцам: они закупили медикаменты и привезли их на украинско-венгерскую границу. Украинские таможенники, чтобы разрешить их передачу благотворительной организации, потребовали "непомерную взятку". Такой вот оплот демократии и законности. "Американцы и европейцы, бездумно поставляющие оружие украинцам на миллиарды долларов, должны помнить простую истину: рано или поздно это оружие будет применено против них самих в самых неожиданных местах", — резюмирует политолог.