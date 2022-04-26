Оружие, которое Запад щедро поставляет на Украину, оказывается, перепродаётся на подпольных рынках Ближнего Востока.
Несколько дней назад CNN опубликовала материал, автор которого утверждает, что США понятия не имеют о том, куда девается оружие, отправленное "союзниками" Киеву и, цитируя некоего "высокопоставленного чиновника", констатирует: на Украине оружие попадает в "чёрную дыру", из которой неизвестно, где вынырнет.
Ответ пришёл довольно быстро. Но вряд ли он порадует западных кураторов Киева:
Кстати, торгуют предприимчивые украинцы не только оружием, но и медикаментами и медицинским оборудованием. А потом требуют новых поставок.
Публицист и политолог Сергей Галани считает, что именно этого и следовало ожидать, учитывая масштабы коррупции на Украине. В авторской колонке на портале "ПолитНавигатор" он рассказал один случай, приключившийся с его "хорошими знакомыми" из Лондона:
- Группа британских предпринимателей решили помочь простым украинцам: они закупили медикаменты и привезли их на украинско-венгерскую границу. Украинские таможенники, чтобы разрешить их передачу благотворительной организации, потребовали "непомерную взятку". Такой вот оплот демократии и законности.
"Американцы и европейцы, бездумно поставляющие оружие украинцам на миллиарды долларов, должны помнить простую истину: рано или поздно это оружие будет применено против них самих в самых неожиданных местах", — резюмирует политолог.
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