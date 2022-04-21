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Автор Ольга Лебедева

CNN: Оружие США на Украине исчезает в "чёрную дыру"

Мир

Правительство США не имеет возможности отследить, куда девается большое количество "летальной помощи", переданной вооруженным силам Украины в последние месяцы.

CNN: Оружие США на Украине исчезает в "чёрную дыру"

Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники в спецслужбах США.

По данным издания, Белый дом крайне обеспокоен тем, что помощь "может оказаться в руках других военных и ополченцев, которых США не собирались вооружать”.

"Принимая решение об отправке оружия и оборудования на миллиарды долларов на Украину, администрация Байдена учитывала риск того, что некоторые поставки могут в конечном итоге оказаться в неожиданных местах, — цитирует CNN слова своего информатора. — Но сейчас администрация рассматривает неспособность адекватно вооружить Украину как больший риск".

Как оказалось, отчётам украинской стороны в Вашингтоне не особо верят:

"Это война. И все, что украинские чиновники делают и говорят публично, предназначено для того, чтобы помочь им выиграть войну. Каждое публичное заявление — это информационная операция, каждое интервью, каждое выступление Зеленского в эфире — это информационная операция. А что там происходит на самом деле, мы со 100% уверенностью сказать не можем", — сказал изданию другой источник.

С начала российской спецоперации Вашингтон предоставил Киеву более $2,6 млрд военной помощи и еще несколько миллиардов помощи гуманитарной помощи. Всего же с момента вступления в должность нынешнего хозяина Белого дома он направил Киеву в общей сложности $3,2 млрд.

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Автор: Ольга Лебедева, Куратор: Любовь Степушова
Темы сша оружие украина
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