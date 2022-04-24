Обвинения России в "геноциде против Украины", которые выдвигает американский лидер Джо Байден, выглядят лицемерно и не могут привести ни к чему хорошему. Такое мнение привёл журналист из США Росс Даутхат в своём материале для издания New York Times.
Обозреватель заявил, что никаких доказательств своим словам Байден не привёл, как не смогла подтвердить его заявление и американская разведка.
"В противостоянии с ядерной державой обвинения в геноциде должны выдвигаться только при наличии максимально убедительных доказательств, то же самое касается призывов к смене режима", — заметил Даутхат.
Автор написал, что США используют термин "геноцид" очень избирательно и только там, где им это выгодно. По словам журналиста, Вашингтон вообще не обращал внимание на многие этнические конфликты и истребление людей во многих местах мира.
В других же странах, утверждает автор, США слишком активно вмешивались в их внутренние дела, открыто поддержав смену режимов в Ливии и Ираке.
На прошлом неделе Байден употребил термин "геноцид" применительно к российской спецоперации на Украине. В администрации президента уточнили, что это личное мнение Байдена, утверждающего, что Владимир Путин "старается уничтожить саму возможность быть украинцем". При этом разведка США никаких доказательство сказанному президентом привести не смогла.
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