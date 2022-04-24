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Автор Светлана Нерадовская

NYT: Байден напрасно обвинил Россию в "геноциде Украины"

Мир

Обвинения России в "геноциде против Украины", которые выдвигает американский лидер Джо Байден, выглядят лицемерно и не могут привести ни к чему хорошему. Такое мнение привёл журналист из США Росс Даутхат в своём материале для издания New York Times.

NYT: Байден напрасно обвинил Россию в "геноциде Украины"

Обозреватель заявил, что никаких доказательств своим словам Байден не привёл, как не смогла подтвердить его заявление и американская разведка.

"В противостоянии с ядерной державой обвинения в геноциде должны выдвигаться только при наличии максимально убедительных доказательств, то же самое касается призывов к смене режима", — заметил Даутхат.

Автор написал, что США используют термин "геноцид" очень избирательно и только там, где им это выгодно. По словам журналиста, Вашингтон вообще не обращал внимание на многие этнические конфликты и истребление людей во многих местах мира.

В других же странах, утверждает автор, США слишком активно вмешивались в их внутренние дела, открыто поддержав смену режимов в Ливии и Ираке.

На прошлом неделе Байден употребил термин "геноцид" применительно к российской спецоперации на Украине. В администрации президента уточнили, что это личное мнение Байдена, утверждающего, что Владимир Путин "старается уничтожить саму возможность быть украинцем". При этом разведка США никаких доказательство сказанному президентом привести не смогла.

 

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Автор: Светлана Нерадовская, Куратор: Любовь Степушова
Темы сша россия украина джо байден
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