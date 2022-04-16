NBC: Администрация США удивляется высказываниям Байдена о геноциде

Администрация Белого дома удивлена и обеспокоена вольными интерпретациями Джо Байдена относительно украинского кризиса: недавно президент назвал спецоперацию геноцидом украинцев. Об этом сообщает телеканал NBC News.

В последние недели Байден слишком уж часто стал называть действия войск России «геноцидом» - настолько, что в Белом доме уточнили, что это личная позиция президента, не соответствующее докладам разведки, поскольку она определение «геноцид» не поддерживает.

В администрации Байдена поражаются тому, как фривольно лидер страны манипулирует обвинениями в отношении России - так, будто точно знает, о чём он говорит.