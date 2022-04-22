Глава Евросовета призвал Путина открыть гумкоридоры из Мариуполя: "Немедленно"

Глава Европейского совета Шарль Мишель накануне великого православного праздника Пасха призвал президента России Владимира Путина "немедленно" открыть гуманитарные коридоры не только в Мариуполе, но и других городах Украины.

"Провёл телефонный разговор с Путиным. Гуманитарные коридоры в Мариуполе и других осаждённых городах должны появиться немедленно, в особенности в преддверии православной Пасхи", — написал он на своей странице в соцсети.

К слову, с 21 марта Вооруженные Силы РФ каждый день объявляют гуманитарные паузы, в ходе которых вводится полный "режим тишины" для эвакуации из города Мариуполя всех мирных людей в любое направление, которое они выбрали.