Улицы в Одессе хотят назвать именами героев нового времени. Например, вместо улицы Владимира Маяковского появится улица Бориса Джонсона.
На Украине намерены распрощаться с советским прошлым, запечатлённым в названиях улиц.
"В Одессе хотят переименовать улицу Маяковского (так как ненужный русский поэт) в улицу великого друга Украины Бориса Джонсона… О щедром подарке британскому пану сообщил одесский депутат, предварив свою депешу словами: "Прощай, немытая Россия!", процитировав опять же русского поэта", — сообщают авторы Telegram-канала "Небожена".
Ранее стало известно, что в Одесской области около 50 улиц переименуют в честь украинских защитников.
В Литве же не спешат стирать с лица земли всё, что напоминает об СССР. Уничтожение памятников советского периода не принесёт Литве счастья, заявил вице-спикер парламента республики Витаутас Миталас.
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Прячущиеся по подвалам "Азовстали" остатки националистов и ВСУ продолжают публиковать видеосообщения с мольбами о помощи. Новый ролик записал командир 36-й бригады ВСУ Сергей Волына. Он отметил, что боевикам осталось жить "считанные дни или даже часы".