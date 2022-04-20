В Одессе переименуют улицу Маяковского в улицу Бориса Джонсона

Улицы в Одессе хотят назвать именами героев нового времени. Например, вместо улицы Владимира Маяковского появится улица Бориса Джонсона.

На Украине намерены распрощаться с советским прошлым, запечатлённым в названиях улиц.

"В Одессе хотят переименовать улицу Маяковского (так как ненужный русский поэт) в улицу великого друга Украины Бориса Джонсона… О щедром подарке британскому пану сообщил одесский депутат, предварив свою депешу словами: "Прощай, немытая Россия!", процитировав опять же русского поэта", — сообщают авторы Telegram-канала "Небожена".

Ранее стало известно, что в Одесской области около 50 улиц переименуют в честь украинских защитников.

В Литве же не спешат стирать с лица земли всё, что напоминает об СССР. Уничтожение памятников советского периода не принесёт Литве счастья, заявил вице-спикер парламента республики Витаутас Миталас.