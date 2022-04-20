Власти Литвы о сносе памятников СССР: "Сначала включить мозг, а потом бульдозер"

Уничтожение памятников советского периода не принесёт Литве счастья, считает вице-спикер парламента республики Витаутас Миталас.

Такое мнение представитель правительства Литвы выразил в эфире радиостанции "Жиню радияс".

"На мой взгляд, в Литве нет критической ситуации необходимости сноса памятников советского времени, при которой, снеся что-то, мы, мол, станем жить свободнее и счастливее", — объяснил Миталас.

Вице-спикер подчеркнул, что решения следует принимать после всесторонних дискуссий на местах.

"Сначала нужно подключить мозг, а потом включать бульдозер", — уверен Миталас.

Ранее сообщалось, что Литовское правительство намерено оптимизировать промышленное производство в связи с тяжелым экономическим положением страны. Для этого придётся уволить "ненужных" сотрудников.