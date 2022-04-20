Уничтожение памятников советского периода не принесёт Литве счастья, считает вице-спикер парламента республики Витаутас Миталас.
Такое мнение представитель правительства Литвы выразил в эфире радиостанции "Жиню радияс".
"На мой взгляд, в Литве нет критической ситуации необходимости сноса памятников советского времени, при которой, снеся что-то, мы, мол, станем жить свободнее и счастливее", — объяснил Миталас.
Вице-спикер подчеркнул, что решения следует принимать после всесторонних дискуссий на местах.
"Сначала нужно подключить мозг, а потом включать бульдозер", — уверен Миталас.
Ранее сообщалось, что Литовское правительство намерено оптимизировать промышленное производство в связи с тяжелым экономическим положением страны. Для этого придётся уволить "ненужных" сотрудников.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Прячущиеся по подвалам "Азовстали" остатки националистов и ВСУ продолжают публиковать видеосообщения с мольбами о помощи. Новый ролик записал командир 36-й бригады ВСУ Сергей Волына. Он отметил, что боевикам осталось жить "считанные дни или даже часы".