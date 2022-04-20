Власти Корейской Народно-Демократической Республики прокомментировали события в Буче. Как заявили представители Пхеньяна, фейк о массовых убийствах в украинском городе вбросили западные и американские политики, так как пытались дискредитировать Москву.
В МИД КНДР обвинили Штаты и Европу в использовании "подлых" методов для выполнения "грязных" задач. По мнению дипломатов, лидеры распространяли дезинформацию, чтобы изолировать Россию.
"Очернить имидж России и изолировать (страну. — Прим. ред.) в международном отношении", — заключили в посольстве Северной Кореи в Москве, передаёт ТАСС.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала, почему Украина решилась на преступление в Буче. По словам дипломата, таким образом власти сорвали переговоры Москвы и Киева.
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Прячущиеся по подвалам "Азовстали" остатки националистов и ВСУ продолжают публиковать видеосообщения с мольбами о помощи. Новый ролик записал командир 36-й бригады ВСУ Сергей Волына. Он отметил, что боевикам осталось жить "считанные дни или даже часы".
Прячущиеся по подвалам "Азовстали" остатки националистов и ВСУ продолжают публиковать видеосообщения с мольбами о помощи. Новый ролик записал командир 36-й бригады ВСУ Сергей Волына. Он отметил, что боевикам осталось жить "считанные дни или даже часы".