Северная Корея: провокацию в Буче устроил Запад с целью очернить имидж России

Власти Корейской Народно-Демократической Республики прокомментировали события в Буче. Как заявили представители Пхеньяна, фейк о массовых убийствах в украинском городе вбросили западные и американские политики, так как пытались дискредитировать Москву.

В МИД КНДР обвинили Штаты и Европу в использовании "подлых" методов для выполнения "грязных" задач. По мнению дипломатов, лидеры распространяли дезинформацию, чтобы изолировать Россию.

"Очернить имидж России и изолировать (страну. — Прим. ред.) в международном отношении", — заключили в посольстве Северной Кореи в Москве, передаёт ТАСС.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала, почему Украина решилась на преступление в Буче. По словам дипломата, таким образом власти сорвали переговоры Москвы и Киева.