В Киеве призвали вернуть Крыму "арийское" название

Экс-советник президента Украины Леонида Кучмы, экономист и политолог Олег Соскин заявил, что Крыму необходимо вернуть исконное "арийское" название.

Соскин в эфире телеканала ZIK пояснил, что "город...Корсунь называется, а полуостров - Таврида. Почему-то его Крымом называют".

По его мнению, городам, расположенным в Крыму, необходимо вернуть "генетические ...праславянские, арийские названия". Соскин пояснил, что они "испокон были нашими территориями".

Политолог добавил, что Украине необходимо "немедленно разорвать договор о дружбе с Россией" и прекратить все дипломатические отношения между государствами. По его словам, отсутствие подобных действий свидетельствует о "пророссийской" направленности киевской власти - "и кабмина, и Верховной рады, и президента с его антиконституционной администрацией".

Ранее американские эксперты в интервью CNN заявили, что "крупнейшим провалом нашей разведки со времен 11 сентября стала неспособность спрогнозировать планы и намерения путинского режима в России. И я могу понять, почему после вторжения в Грузию мы еще считали, что дипломатия может сработать. Но очевидно, после вторжения в Крым необходимо было провести красную линию, и мы сразу же должны были в срочном порядке усилить наших союзников по НАТО.

Но вместо этого мы продолжали договариваться с русскими, вести с ними переговоры, после чего они вторглись на восток Украины. Мы упустили этот момент. И затем мы совершенно упустили момент, когда они развернули новую базу - новую базу с самолетами - в Средиземноморье, в Сирии. Мы не заметили этого, мы были слепы. Разведывательное сообщество продолжало совершать ошибку. И, на мой взгляд, вина за это лежит на всех нас, верно? Я думаю, в произошедшем виноват Белый дом, виноват конгресс, виноваты многие наши союзники, потому что мы ошибались в оценке Путина в течение многих, многих лет".

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