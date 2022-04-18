Daily Express: Европе грозит "полный хаос", если Россия заглушит GPS

Россия может заглушить американскую спутниковую систему навигации GPS, которой пользуется Евросоюз, и создать в Европе "полный хаос", сообщает британское издание Daily Express.

По данным СМИ, Евросоюз давно занимается разработкой собственной спутниковой навигационной системы Galileo, однако она до сих пор недоработана. С выходом Великобритании из Евросоюза проект застопорился. Альянс успел запустить на орбиту только 22 из 24 спутников. Время идёт, оборудование устаревает, а проект никто не спешит доводить до конца.

По словам председателя специального комитета по обороне британского парламента Тобиаса Эллвуда, Россия имеет свою спутниковую систему ГЛОНАСС и способна блокировать чужие спутниковые системы. Когда Британия покинула проект, то запуск Galileo был перенесён на неопределённый срок, из-за чего РФ получила стратегическое преимущество.

"Россия может объединиться с Китаем в космосе, чтобы использовать ахиллесову пяту Brexit. Это может иметь катастрофические последствия для Европы", — пишет автор статьи.

Пока проект Galileo дорабатывается, ЕС использует в сфере обороны американскую систему GPS. Если Россия заглушит её в результате теоретического конфликта с США, то в Европе начнётся "полный хаос", предупредил Эллвуд.