Зеленский призвал "Большую семерку" отключить Россию от GPS

Президент Украины Владимир Зеленский призвал страны "Большой семерки" принять участие в создании новой системы гарантий безопасности для Украины и отключить РФ от спутниковой системы навигации GPS.

Также украинский лидер заявил, что залогом мира на Украине должны стать санкции против России, которые будут вводиться каждую неделю.

"Нужно полное эмбарго на торговлю с Россией, нужно лишить ее возможности использовать GPS… Российские банки должны получить полное блокирование от глобальной финансовой системы", — подчеркнул Зеленский.

В четверг, 24 марта Зеленский попросил Североатлантический альянс направить Киеву каждый сотый танк и самолёт для противодействия России, которая проводит на Украине спецоперацию.