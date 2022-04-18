The Sun: Елизавета II не будет посещать мероприятия, за редким исключением

Королева Великобритании Елизавета II отныне не планирует посещение общественных мероприятий. Исключение будет сделано лишь в тех случаях, когда дворец отдельно сделает подтверждение присутствия Её величества на том или ином событии.

"Теперь предполагается, что королева не будет присутствовать на мероприятиях. Если Её Величество и будет выходить на публику, то это будет решено в день, и её будет сопровождать другой член королевской семьи", — пишет британское издание The Sun.

Елизавета II готовится отметить свой 96 день рождения 21 апреля. Ограничения на её участие в общественной жизни Королевства связаны с проблемами со здоровьем. Королеве сложно передвигаться, из-за чего она будет вынуждена пропустить традиционную пасхальную службу, которая состоится в Виндзоре.

Последние полгода Елизавета II нередко передвигается, опираясь на трость. Как сказал один из посетителей Виндзорского дворца, королева сама отметила, что не может нормально двигаться.