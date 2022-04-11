В Великобритании изменили план похорон Елизаветы II

В план операции "Лондонский мост", так называется список траурных мероприятий после смерти королевы Великобритании Елизаветы II, внесены коррективы. Об этом сообщил таблоид The Sun.

Кожевенные заводы и фабрики страны получили заказ на специальные шумопоглотители для колоколов в церквях. Монаршую особу в Великобритании провожают в последний путь всеобщим колокольным звоном, но звук должен быть "приглушенным и скорбным". Для этого на языки церковных колоколов наденут специальные кожаные чехлы, пишет The Sun.

21 апреля Елизавета II отметит свой 96 день рождения. Она всё реже принимает участие в официальных мероприятиях, часто появляться на публике ей мешает возраст и состояние здоровья. В конце февраля королева Великобритании заразилась коронавирусом, но Букингемский дворец официально сообщил, что симптомы монарха слабовыраженны и болезнь переносится как обычная простуда.

Операция "Лондонский мост" была разработана ещё в 1960-х годах и с того времени регулярно обновляется. План чётко расписывает, как будет действовать правительство, англиканская церковь, полиция, вооружённые силы и СМИ. О запуске траурных мероприятий английскому премьер-министру сообщат фразой "Лондонский мост рухнул".