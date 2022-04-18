В МИД Китая рассказали о систематическом нарушении прав человека в Штатах

Официальный представитель МИД Китайской Народной Республики Ван Вэньбинь указал на увеличение напряжённости в американском обществе. Как подчеркнул дипломат, Пекин регистрирует регулярное нарушение прав человека в Штатах.

"Хроническая проблема системного характера", — подчеркнул Ван Вэньбинь в ходе брифинга.

Китайский дипломат перечислил такие социальные проблемы, как:

расовая дискриминация,

преступность,

насилие.

Также представитель внешнеполитического ведомства КНР раскритиковал юридическую систему США. По мнению политика, эти институты позволяют богатым людям избежать наказания. Как напомнил Ван Вэньбинь, Штаты являются единственной развитой страной, в которой за последние десятилетия фиксировали происшествия с использованием огнестрельного оружия. Поэтому Вашингтону не стоит обвинять другие режимы в нарушении прав людей, заключили в МИД Китая.

Ранее на подобные проблемы в США обратили внимание власти Индии. Как подчеркнули в МИД страны, Нью-Дели следит за ситуациями, в ходе которых нарушили права человека.