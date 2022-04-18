Официальный представитель МИД Китайской Народной Республики Ван Вэньбинь указал на увеличение напряжённости в американском обществе. Как подчеркнул дипломат, Пекин регистрирует регулярное нарушение прав человека в Штатах.
"Хроническая проблема системного характера", — подчеркнул Ван Вэньбинь в ходе брифинга.
Китайский дипломат перечислил такие социальные проблемы, как:
Также представитель внешнеполитического ведомства КНР раскритиковал юридическую систему США. По мнению политика, эти институты позволяют богатым людям избежать наказания. Как напомнил Ван Вэньбинь, Штаты являются единственной развитой страной, в которой за последние десятилетия фиксировали происшествия с использованием огнестрельного оружия. Поэтому Вашингтону не стоит обвинять другие режимы в нарушении прав людей, заключили в МИД Китая.
Ранее на подобные проблемы в США обратили внимание власти Индии. Как подчеркнули в МИД страны, Нью-Дели следит за ситуациями, в ходе которых нарушили права человека.
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