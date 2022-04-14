В МИД Индии рассказали о нарушении прав человека в США

Руководитель МИД Индии Субраманьям Джайшанкар во время визита в Вашингтон прокомментировал заявление американского госсекретаря Энтони Блинкена, который обратил внимание на нарушение прав человека в стране. Как подчеркнул министр, Нью-Дели следит за соблюдением свобод людей в Штатах.

"Мы занимаемся вопросами прав человека, когда они возникают в этой стране (в США. — Прим. ред.), особенно когда они касаются нашего сообщества", — предупредил Джайшанкар, передаёт ТАСС.

В качестве примера глава внешнеполитического ведомства привёл атаку на двух сикхов в Нью-Йорке. Скорее всего, конфликт произошёл из-за расовой ненависти. Выяснилось, что 10 дней назад в этом месте зафиксировали ещё одно нападение на уроженца Индии.

Ранее в Штатах зафиксировали рекордный уровень инфляции. Как заявили в Fox Business, из-за повышения цен на 8,5% американцы испытывают "настоящий шок".