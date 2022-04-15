Жена Медведчука пожаловалась на поступающие угрозы расправы

Супруга руководителя украинской партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктора Медведчука Оксана Марченко сообщила, что ей угрожают злоумышленники. Вместе с этим она призвала независимых сотрудников СМИ и активистов попытаться отыскать её мужа и встретиться с ним.

"Я не могу сама это сделать (найти мужа. — Прим. ред.) из-за продолжающих поступать в мой адрес угроз расправы", — заявила Марченко во время пресс-конференции.

Ранее жена Медведчука обратилась к турецкому лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану. Марченко попросила освободить украинского политика, который стал заложником Киева.